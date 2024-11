Inoltre sanzioni amministrative per 30 mila euro per mancato rispetto della normativa in materia di occupazione e mercato del lavoro, nonché per mancanza requisiti e autorizzazioni igienico sanitari

Si è concluso alle prime ore del mattino un servizio coordinato della Compagnia Carabinieri di Scalea nel tratto di costa che da Praia a Mare arriva a Sangineto. Due le persone arrestate, sei le persone denunciate, elevate sanzioni amministrative per circa 30.000 euro ad esercizi commerciali per il mancato rispetto della normativa in materia di occupazione e mercato del lavoro, nonché per mancanza requisiti e autorizzazioni igienico sanitari.

I militari delle Stazioni di Scalea e Diamante hanno arrestato un 38enne ed un 37enne, in esecuzione di due diversi ordini di esecuzione pena, rispettivamente per maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di armi. A Belvedere Marittimo i carabinieri della locale Stazione, all'interno di un parco estivo hanno fermato e deferito in stato di liberta' quattro persone, due uomini e due donne, mentre si aggiravano tra gli appartamenti. Sottoposti a perquisizione sono stati trovati in possesso di numerosi arnesi atti allo scasso tra cui chiavi alterate e grimaldelli. I carabinieri di Santa Maria del Cedro hanno denunciato un sorvegliato speciale per violazione degli obblighi imposti dall'A.G. perché' trovato su strada mentre si accompagnava ad altri pregiudicati del posto.

Controllate oltre 100 persone

I militari dell'Arma hanno controllato complessivamente oltre 100 persone, effettuate perquisizioni personali e di veicoli su strada. Attuati numerosi posti di controllo unitamente ai carabinieri del 14° Battaglione Calabria al fine di garantire una movida sicura per prevenire la guida sotto l'effetto di alcolici e stupefacenti. Sette assuntori di stupefacente sono stati controllati alla guida delle proprie autovetture e, oltre essere stati segnalati alla competente Prefettura, sono stati destinatari del ritiro della patente. Un 29enne originario di Cetraro è stato sorpreso alla guida di una motocicletta con un tasso alcolemico superiore al consentito e, pertanto, e' stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.

!banner!

I Carabinieri di Praia a Mare e di Cittadella del Capo, unitamente a militari Nucleo Ispettorato del lavoro, del Nucleo Antisofisticazioni e Sanita', del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale e del Gruppo Carabinieri Forestali di Cosenza, hanno controllato numerosi lidi e esercizi commerciali controllando oltre quaranta lavoratori. Elevate contravvenzioni a quattro esercizi pubblici sia per violazione della normativa in materia di occupazione e mercato del lavoro - per aver impiegato lavoratori in nero, sia per mancanza dei requisiti e autorizzazioni igienico sanitari.(AGI)