La Polizia della Questura di Crotone, insieme ai poliziotti del Reparto prevenzione crimine di Cosenza ed al personale sanitario dell’Asp - Sian di Crotone, ha effettuato controlli in alcune attività commerciali: due circoli privati e un ristorante.

Nei due circoli privati sottoposti ad accertamento gli investigatori, al termine del controllo, hanno sequestrato, in totale, cinque postazioni internet, complete di casse, display lcd, tastiera e mouse.

Gli agenti della polizia di Stato hanno accertato che, in violazione alle leggi, i presidenti dei due circoli privati avevano messo a disposizione di coloro i quali frequentavano i locali quelle apparecchiature che potevano essere utilizzate anche per giocate e scommesse on line. Apparecchi “non rispondenti alle caratteristiche previste”. I titolari delle due attività, invitati negli uffici della Questura di Crotone, sono stati sottoposti a sanzione amministrativa: il primo per 200 mila euro (corrispondenti a 40 mila euro in misura ridotta), il secondo per un importo edittale pari a 50 mila euro (corrispondenti a 10 mila euro in misura ridotta).

Durante la verifica effettuata presso il ristorante, gli uomini delle forze dell’ordine hanno identificato undici dipendenti. Di questi quattro sono risultati essere non regolarmente assunti (in nero). Successivamente, insieme agli ispettori sanitari del Sian e del Servizio Veterinario dell’Asp di Crotone, sono stati sequestrati 115 chili di prodotti ittici, 140 chili di carne e 16 chili di altri prodotti, risultati privi di tracciabilità ed etichettatura.