Le festività appena trascorse sono state caratterizzate da una attenta attività di controllo del territorio messo in atto dai militari del comando compagnia di Girifalco, nel corso del quale hanno effettuato una serie di servizi straordinari di controllo del territorio soprattutto in località Borgia, Roccelletta di Borgia e Squillace lido in provincia di Catanzaro.

Sono stati effettuati numerosi posti di controllo alle autovetture in transito, in particolare nei pressi di locali notturni, bar e discoteca, al riguardo sono state eseguite, mediante l’utilizzo di apparecchiatura alcool test-etilometro, in dotazione alla aliquota radiomobile, 5 sanzioni per guida in stato di ebbrezza nonché un sequestro penale per tasso superiore a 1,50 g/l. Il servizio si è concluso con una serie di persone controllate: ben 200 Persone, 149 Veicoli, e 35 Soggetti sottoposti agli arresti domiciliari o alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

