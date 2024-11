In due casi i conducenti sono risultati talmente assuefatti all'alcol che, per arrestare i rispettivi veicoli, è stato necessario l’utilizzo di dispositivi acustici e luminosi supplementari

Continuano i controlli sul territorio da parte della Polizia locale di Lamezia Terme, coordinata dal dirigente Salvatore Zucco. Le attività sono state finalizzate alla tutela della incolumità degli utenti della strada.

All'esito dei servizi 4 persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, una è stata sanzionata amministrativamente per la medesima infrazione.

Cinque in totale le patenti ritirate, 22 le sanzioni amministrative contestate nei luoghi della movida cittadina per sosta selvaggia, grave intralcio, mancata revisione. 96 i punti patente sottratti.

In due casi i conducenti sono risultati talmente assuefatti all'alcol che, per arrestare i rispettivi veicoli, è stato necessario un dispositivo supplementare acustico e luminoso in quanto, nonostante le presegnalazioni più che adeguate, le stesse non erano state percepite, stante lo stato di alterazione. Oltre tre volte il limite di legge il tasso registrato su detti utenti della strada.