Servizi straordinari dei carabinieri. Deferito un giovane di origine marocchina

Nell’ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio i carabinieri della compagnia di Cosenza hanno effettuato un’attività di contrasto all’abusivismo commerciale, concentrando la propria azione in particolare lungo l’isola pedonale di Corso Mazzini.

Rinvenuti numerosi capi di vestiario con false griffe

Nel corso dell’operazione i militari hanno deferito a piede libero un giovane di nazionalità marocchina per vendita di capi di vestiario con marchi contraffatti. Nella successiva perquisizione domiciliare venivano recuperati inoltre altri dieci giubbini, sedici paia di scarpe da ginnastica, tre tute di vari brand tutti contraffatti.

Diversi posti di controllo, una denuncia per furto di energia elettrica

Altre pattuglie sono state invece dislocate in Via Popilia dove, anche con l’ausilio del personale Enel, una persona è stata denunciata per furto di energia elettrica. Svolto anche un servizio di filtraggio nelle principali strade di comunicazione cittadine con posti di controlli rinforzati da unità cinofile antidroga. Denunciato un uomo per porto abusivo di coltello e segnalati alla prefettura di Cosenza quattro soggetti trovati in possesso di modici quantitativi di sostanze stupefacenti.