Supportati dalla compagnia impiego operativo e dalle unità cinofile del 14mo battaglione Calabria, i carabinieri di Cosenza sono tornati nel centro storico, setacciando le abitazioni che dal quartiere Santa Lucia, si estendono verso il teatro Rendano lungo Corso Telesio. L’operazione segue di pochi giorni un’analoga procedura straordinaria di controllo effettuata sempre nella città vecchia. Le decine di perquisizioni domiciliari, veicolari e personali hanno portato alla denuncia due soggetti: uno trovato in possesso di un coltello serramanico in tasca, un secondo per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale.

Tre persone sono state segnalate amministrativamente per possesso di modiche quantità di hashish e marijuana. I controlli negli alloggi con ausilio di personale Enel e dei Vigili del Fuoco, hanno inoltre permesso di rilevare alcuni allacci abusivi alla rete elettrica, con conseguente deferimento di due uomini e una donna. Inoltre, grazie al fiuto dei cani anti-esplosivo ed anti-droga, sono stati sequestrati un fucile calibro 12 con relative munizioni a pallini e 15 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi in buste di cellophane. Effettuato anche un filtraggio del traffico in entrata ed in uscita dal centro storico con posti di controllo nelle principali vie di accesso.