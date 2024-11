Agli arresti domiciliari i due cugini accusati dell'omicidio di Pietro Armentano

CASSANO ALLO JONIO (CS) - Sono stati posti agli arresti domiciliari i cugini Andrea e Bruno Falbo, di 26 e 24 anni, accusati di omicidio preterintenzionale per la morte di Pietro Armentano (60), ucciso, secondo l'accusa, con calci e pugni dopo essere stato scoperto a rubare. Lo rendono noto i carabinieri modificando una precedente nota in cui si parlava di detenzione in carcere. I due sono stati portati nelle rispettive abitazioni.