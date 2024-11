A denunciare l'episodio è stato l'Arcigay di Napoli al quale i due giovani si sono rivolti per raccontare la loro storia

"Non accettiamo gay e animali". E' questo il messaggio che due ragazzi di Napoli si sono visti recapitare dal titolare di una casa vacanze della frazione Santa Maria, a Ricadi, nel vibonese, non appena si è reso conto che i suoi ospiti erano due uomini. A denunciare l'episodio è stato l'Arcigay di Napoli al quale i due giovani si sono rivolti per raccontare la loro storia. "Quando ho letto questo messaggio mi è cascato un silos di acqua gelata addosso - ha detto Gennaro, uno dei due giovani, all'Arcigay - Nella mia mente si è materializzata l'immagine drammaticamente famosa dei cartelli nazisti esposti fuori ai negozi, con i quali si proibiva l'ingresso ai cani e agli ebrei. Ma da allora sono passati settanta anni e questa storia non può essere ignorata". (Ansa)