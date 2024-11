Il leader del Movimento Diritti civili, Franco Corbelli: 'in occasione della sua visita a Cosenza,chiediamo a Renzi di fare tappa a Tarsia per vedere il luogo dove sorgerà questa grande opera umanitaria universale'

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, invita “il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, a visitare, in occasione del suo viaggio a Cosenza, preannunciato ieri e previsto per i prossimi giorni, il luogo dove a Tarsia sarà realizzato, così come ha annunciato ufficialmente il presidente della Regione, Mario Oliverio, il cimitero internazionale dei migranti per dare una degna sepoltura a tutte le vittime delle tragedie del mare. In questo cimitero internazionale saranno seppelliti i migranti morti tragicamente, insieme alle vittime ebraiche dell’ex campo di Ferramonti. Questa scelta per dare un valore universale a questa opera umanitaria. E’ quanto hanno deciso oggi, insieme, il sindaco di Tarsia, Roberto Ameruso, e il leader di Diritti Civili, Corbelli, che nei prossimi giorni incontreranno il presidente Oliverio per effettuare un sopralluogo e far partire subito l’iter per la realizzazione del cimitero internazionale dei migranti. In attesa della visita a Tarsia del Premier Renzi. “Al Premier che, come tutti, si commuove per il piccolo Aylan, che fa recuperare le salme degli 800 poveri migranti morti nel naufragio del 18 aprile scorso, nel Canale di Sicilia – dice Corbelli – chiediamo, in occasione della sua visita a Cosenza, di fare tappa a Tarsia per vedere il luogo dove sorgerà questa grande opera umanitaria universale, il cimitero internazionale dei migranti, che sarà intitolato al piccolo Aylan e che gli chiediamo di far supportare, adeguatamente, dal suo Governo”.