Si è spento ieri sera a Roma, all’età di 87 anni, monsignor Giovanni Marra, vescovo emerito di Messina. Nato a Cinquefrondi, cittadina del Reggino, il 5 febbraio 1931, fu ordinato sacerdote il 19 settembre 1953.

Nel 1986 divenne vescovo e dal 1989 al 1996 è stato Ordinario militare per l’Italia e dal 1997 al 2006 arcivescovo di Messina. Successivamente è stato anche Amministratore apostolico nella diocesi di Orvieto.

Molto legato all’opera delle Missionarie della Carità, monsignor Marra, negli anni in cui operò a Roma, presso il Vicariato prima e poi alla Santa Sede, fu la 'mano' di Giovanni Paolo II nel sostegno alle strutture delle suore di Madre Teresa che aprivano in quegli anni a Roma.

In particolare seguì per la Santa Sede l’avvio di 'Casa Allegria’, la struttura di accoglienza per ragazze madri nel quartiere periferico di Primavalle.