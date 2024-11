Per il giovane sarà vietato l’accesso a manifestazioni sportive per due anni. Il divieto emesso dal questore

Il questore di Vibo Valentia, al fine di contrastare gli episodi di violenza durante le gare sportive, ha emesso un divieto di accesso a manifestazioni sportive (daspo) nei confronti di un minorenne di Vibo Valentia.

Nello specifico, in occasione della gara “Us Vibonese Calcio – Fc Lamezia Terme”, svoltasi allo stadio Razza di Vibo Valentia il 18 ottobre, e valevole per la Coppa Italia di serie D, nel corso della prima frazione di gioco e durante l’intervallo, il giovane, munito di megafono, si è reso promotore di cori offensivi ed oltraggiosi nei confronti delle forze di polizia. Gli accertamenti svolti dagli agenti della Digos della locale Questura hanno consentito di identificare, il giovane, al quale, a conclusione dell’istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine, è stato notificato il provvedimento D.A.spo. per la durata di anni due.