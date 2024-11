È partito dalla Calabria per andare a seguire la sua squadra del cuore a Torino e non potrà più vedere la Juve per i prossimi cinque anni. La Corte di Cassazione ha confermato la validità di Daspo spiccato dalla Questura di Torino per i cori razzisti contro Lukaku durante una partita fra Juventus e Inter. Il destinatario del provvedimento è un tifoso bianconero residente a Vibo Valentia, dove è titolare di un esercizio commerciale, cui è stato impartito l'obbligo di presentarsi alla questura locale al termine del primo tempo di ogni partita della Juventus nei prossimi cinque anni.