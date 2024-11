Abbandonati questa mattina all’ingresso della villa comunale “Fabiana Luzzi” di Corigliano. Si tratta di ben 17 cuccioli in attesa di essere collocati in una qualche struttura. Per il momento sono gli addetti comunali a prendersene cura. È stata contattata la polizia locale il cui personale ha attivato i canali previsti nei casi di abbandono.