È mistero attorno all'incidente accaduto in serata a Corigliano in via Provinciale, dove un veicolo ha letteralmente sfondato la vetrata di un noto ristorante. Non è chiara la dinamica, ma emergerebbe l'ipotesi di una manovra errata in fase di parcheggio o durante l'uscita dal parcheggio stesso.

L'incidente ha seminato panico tra i frequentatori del locale e ha fatto sobbalzare i proprietari. Per fortuna non si sono registrati feriti tra i presenti. L'impatto ha lasciato dietro di sé solo danni materiali.