Il tragico incidente si è verificato sulla statale 106 jonica. Feriti l'autista del mezzo e un passeggero. Da accertare l'esatta dinamica del sinistro

Una ragazza di 20 anni morta e due feriti lievi: è il bilancio di un incidente sulla strada statale 106 in contrada Brillia di Corigliano, dove un pullman di linea è uscito fuori strada finendo in un canalone. La vittima si chiamava Valentina Bomparola, mentre sono rimasti feriti l'autista del mezzo e l'altro passeggero.



Il mezzo, partito da Rossano, stava percorrendo la statale 106 diretto a Corigliano. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Rossano, il pullman è sbandato verso destra finendo in un canalone. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine ed i medici del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza.



In seguito all'incidente, il tratto di statale è stato chiuso temporaneamente dall'Anas per consentire i soccorsi ed i rilievi.

Francesco Pirillo