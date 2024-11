La palestra dell’istituto Tecnico Commerciale “Luigi Palma” di Corigliano è stata intitolata a Fabiana Luzzi, la sedicenne uccisa nel 2013. Alla cerimonia erano presenti i genitori della ragazza che, visibilmente commossi hanno detto “ricordate sempre Fabiana”

Corigliano Calabro - E' stata intitolata a Fabiana Luzzi, la sedicenne uccisa dal suo fidanzato il 26 maggio 2013, la nuova palestra dell'Istituto Tecnico Commerciale “Luigi Palma” di Corigliano. Presenti alla cerimonia i i genitori Mario e Rosa Luzzi, il Prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao, l'arcivescovo di Rossano- Cariati, monsignor Giuseppe Satriano, e rappresentanti istituzionali. “Agli studenti - ha detto Mario Luzzi, chiaramente emozionato - chiedo di ricordare sempre Fabiana".

"Intitolare a Fabiana questa palestra - ha ddichiarato monsignor Satriano - è un segno di civiltà o meglio di speranza, perché guardare a questo evento vuol dire non limitarci solo all'indignazione ma avere il dovere di rispondere ad una vita che è venuta a mancare. Una palestra ma soprattutto una palestra scolastica è un elemento di riscatto per i giovani in particolare".

