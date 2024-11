Per la maggior parte, provengono dall’area subsahariana ma sarebbero presenti anche alcuni palestinesi

E’ giunta nel porto di Corigliano Calabro la nave Vos Hestia, rimorchiatore di un’associazione umanitaria, con a bordo 309 migranti. Le operazioni di sbarco sono in corso e, stando ai primi dati, dovrebbero esserci 278 uomini, 32 donne, di cui sei in stato di gravidanza e 21 minori, non si sa se accompagnati o meno. Donne e bambini sono stati i primi a scendere dall’imbarcazione ed a essere sottoposti a controlli medici. Per la maggior parte i migranti provengono dall’area subsahariana ma sarebbero presenti anche alcuni palestinesi.