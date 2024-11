Due auto sotto le lamiere, fortunatamente non ci sono feriti. Sul posto polizia e vigili del fuoco

Tetti divelti e pesanti lamiere sollevate dal vento che si abbattono al suolo. Nella serata di ieri, 16 gennaio, a Corigliano Calabro una copertura era precipitata sull'asfalto investendo un'auto in transito. Poco fa un incidente analogo si è verificato sempre a Corigliano, in Via Lucania, nella frazione scalo. Due le vetture parcheggiate distrutte dalla caduta di tegole e mattoni. Anche questa volta, per fortuna, senza danni per le persone. Polizia e vigili del fuoco stanno mettendo la zona in sicurezza.