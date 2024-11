A dare l’allarme i familiari che non hanno visto rientrare il 77enne pugliese. Sul posto soccorso alpino civile, carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino guardia di finanza

Un cercatore di funghi pugliese 77enne risulta disperso da ieri pomeriggio tra i boschi della Sila, nel territorio di Corigliano, in contrada Simonetti. A dare l’allarme sono stati i familiari dell’uomo che non lo hanno visto rientrare.

Sul posto il Soccorso alpino, i carabinieri e i vigili del fuoco, a cui si è aggiunta da questa mattina una squadra del Soccorso alpino della guardia di finanza.

Le ricerche sono rese difficoltose dalle avverse condizioni meteo che imperversano da ieri sull’area in questione.