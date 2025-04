Dalle prime ore della giornata odierna, in diverse province italiane e nel land tedesco del Baden-Württemberg, investigatori della Polizia di Stato e della Kriminalpolizeidirektion di Waiblingen, stanno dando esecuzione a 29 provvedimenti restrittivi scaturiti dalle indagini condotte nell’ambito della Squadra Investigativa Comune (Joint Investigation Team Jit), tra la procura di Catanzaro e gli uffici investigativi della polizia, la procura di Stoccarda e la polizia tedesca, con il supporto della Direzione nazionale Antimafia e Antiterrorismo e il coordinamento di Eurojust.

Le attività esecutive sono state supportate dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia nell’ambito del Progetto I Can. Sul versante italiano, è stata data esecuzione all’ordinanza di misura cautelare, emessa dal gip di Catanzaro, nei confronti di 20 indagati per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, consumata e tentata, trasferimento fraudolento di valori, false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, in concorso, reati tutti con l’aggravante mafiosa. Ulteriori dettagli verranno comunicati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà alle ore 11 in procura a Catanzaro.