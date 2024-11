Escavatore in fiamme nella notte in una zona rurale dell’area urbana di Corigliano. L’episodio, secondo le prime informazioni, potrebbe avere una matrice dolosa. La proprietà è riconducibile a un imprenditore che opera nel settore dei lavori pubblici. Il mezzo era parcheggiato in una zona periferica di Corigliano, in area San Nico.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano e una pattuglia dei carabinieri. Il fuoco ha colpita solo una parte del mezzo meccanismo. Sul fronte delle indagini, sono state assunte le prime informazioni.