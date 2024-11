Protagonista è un quarantenne che dopo aver ricevuto una cartella per un fermo amministrativo si reca presso gli uffici Equitalia e rompe i vetri degli sportelli

Entra negli uffici di Equitalia e frantuma i vetri degli sportelli con un casco. E' accaduto a Corigliano Calabro dove, un uomo, quarantenne, in preda alla disperazione per aver ricevuto una cartella per un fermo amministrativo, si reca presso gli sportelli generando il panico tra i dipendenti. Per uno di loro è stato necessario l'intervento del 118 in quanto ha accusato un malore. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. Il presidente di Equitalia Enzo Busa ha fatto pervenire la sua solidarietà ai dipendenti.