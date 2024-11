In buone condizioni ma provato per la notte all’aperto, è stato individuato da un pastore del luogo

È stato ritrovato il cercatore di funghi disperso da ieri nel territorio di Corigliano. A trovare il 77enne pugliese è stato un pastore del luogo. L’uomo è in buone condizioni anche se provato per la notte passata all’addiaccio.

A dare l’allarme, non vedendolo rientrare, erano stati i familiari stessi. Alle ricerche hanno partecipato il soccorso alpino civile, i carabinieri, i vigili del fuoco e il soccorso alpino della guardia di finanza.