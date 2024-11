È lotta al traffico delle sostanze stupefacenti: scattano le manette ai polsi di un 28enne, con precedenti alle spalle, beccato con due involucri di cocaina in una bottiglia e altri cinque ben confezionati in ovetti di cioccolata, tutto pronto per essere immesso sul mercato. Il giovane stazionava in un circolo del coriglianese e i titolari sono stati sanzionati per violazione alle normative vigenti in materia di Covid e chiusura immediata del locale. L’indiziato dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.