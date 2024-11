È accaduto questa mattina intorno alle 7 in contrada Piragineti. Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco ed i carabinieri Forestali

A fuoco il tetto di un fabbricato residenziale su tre livelli: scampato pericolo alle prime luci dell’alba per una famiglia abitante in contrada Piragineti, area baricentria tra Corigliano e Rossano. Tutta la copertura in legno è andata a fuoco. Secondo quanto emerge, il principio d’incendio è partito dalla canna fumaria.

Sul posto si sono portati tre mezzi dei vigili del fuoco che sono riusciti a limitare i danni: un’autopompa serbatoio, autobotte e autoscala. A supporto sono intervenuti anche i carabinieri forestali. L’allarme è scattato questa mattina intorno alle 7. Le operazioni di spegnimento sono state completate dopo un paio di ore.