Aggredì, derubandola, un’anziana docente in pensione in pieno centro urbano in Via Nazionale a Corigliano. I carabinieri, in queste ore, sono riusciti a risalire al presunto responsabile: un 24enne, di origine straniera, incensurato, finito dritto dietro le sbarre a Castrovillari con l’accusa di rapina.

Importante si è rivelata la collaborazione dei cittadini che, senza indugio, hanno fornito ottimi dettagli per la identificazione del presunto autore. Il giovane è stato sottoposto al provvedimento di fermo e trasferito presso la casa circondariale del Pollino a disposizione dell’autorità giudiziaria.