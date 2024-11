Due carabinieri aggrediti nel pomeriggio nell’area antistante il centro commerciale I Portali di Corigliano. Secondo una prima ricostruzione i militari stavano svolgendo una normale attività di controllo, poi, insospettiti dall’atteggiamento di un 52enne si sono avvicinati chiedendo i documenti. Segue una perquisizione. D’un tratto scatta la scintilla, l’uomo si oppone e colpisce i due carabinieri, entrambi finiti in pronto soccorso a causa di varie ferite riportate durante lo scontro. Nella giacca, il 53enne deteneva un pugnale.

A Corigliano il clima è sempre più teso. Una nuova rissa è scoppiata ieri tra extracomunitari all’ingresso di Schiavonea, su via Provinciale. Calci, pugni, e pare sia spuntato anche qualche coltello. All’arrivo dei carabinieri, i gruppi contrapposti, di origine magrebina, si sono dati alla fuga. L’episodio segue di poche ore la precedente rissa avvenuta in via Salerno in cui i protagonisti se ne sono date di santa ragione, uno dei quali finiva in pronto soccorso riportando gravi ferite.