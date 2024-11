Auto in fiamme questa notte, in via San Francesco, nel centro storico di Corigliano. Presa di mira una Golf wolfagen comprata appena15 giorni fa. Il rogo è scoppiato intorno all’una di notte e mentre lentamente il fuoco iniziava a inghiottire l’abitacolo sono giunti sul posto contestualmente i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano e una pattuglia dei carabinieri. Il proprietario del mezzo è ritenuto una brava persona, lavoratore serio ed onesto. Le indagini percorrono, tuttavia, due filoni: l’autocombustione da una lato, e la matrice dolosa dall’altro.