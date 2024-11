La giovane è stata sottoposta in isolamento. Attesa anche per l'esito dei test su una bimba il cui papà è già risultato contagiato

Un’alunna delle scuole medie risultata positiva al Covid nell’area urbana di Rossano. La ragazza è stata posta in isolamento, in quarantena domiciliare, mentre sono state attivate le procedure di tracciabilità a partire dai familiari. Avviate e concluse le attività di sanificazione dell’istituto scolastico.

Genitori in trepidazione in queste ore anche nel coriglianese. Al centro delle questioni, una bimba, il cui papà è risultato positivo al coronavirus. Frequenta l'asilo e le famiglie degli altri alunni, per timori, non portano i propri figli a scuola almeno fino a quando non verranno a conoscenza dell’esito del tampone effettuato sulla piccola. Secondo quanto trapela, a informare gli stessi genitori sarebbe stato il diretto interessato. Anche in questo caso sono stati ricostruiti i contatti.