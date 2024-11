Sanzioni per 4500 euro. È stata disposta la distruzione del pescato dopo la dichiarazione di non idoneità al consumo umano espressa dal servizio veterinario dell’Asp di Cosenza

Operazione congiunta fra il Reparto territoriale carabinieri di Corigliano Rossano, i militari di Vibo Valentia e della guardia costiera, nella lotta al contrasto delle violazioni dell’igiene e sicurezza alimentare. Sequestrati oltre 100 chilogrammi di prodotto ittico di vario genere commercializzato da diversi venditori ambulanti in violazione della normativa in materia di pesca a tutela del consumatore. Ai trasgressori è stata irrogata una sanzione di 1500 euro cadauno, per un complessivo di euro 4.500.

La problematica è stata affrontata nel corso dei lavori del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, all’esito dei quali il Prefetto Vittoria Ciaramella, ha disposto un intervento delle Forze di Polizia per una rapida soluzione della problematica. Nell’ambito dell’ispezione sono emerse gravi irregolarità: il prodotto in questione era privo dell’idonea documentazione volta ad attestare la tracciabilità dello stesso, conservato in cassette di polistirolo refrigerate con ghiaccio pronto per essere commercializzato. È stata disposta la distruzione dopo la dichiarazione di non idoneità al consumo umano espressa dal servizio veterinario dell’Asp di Cosenza.