Il laboratorio di microbiologia del Nicola Giannettasio che processa i tamponi è in notevole ritardo per eccesso di richieste, mentre al Campagna barelle tutte occupate

Situazione di totale emergenza nei pronto soccorso degli ospedali di Corigliano-Rossano presi d’assalto da pazienti Covid. Ambulanze in fila nel pronto soccorso di Rossano, mentre nell’analoga postazione del Guido Compagna (Corigliano) sono finite le barelle.

L’area di emergenza sanitaria, dunque, totalmente bloccata in riva allo Jonio. Il laboratorio di microbiologia del Nicola Giannettasio che processa i tamponi è in notevole ritardo per eccesso di richieste: oltre 300. La paralisi riguarda anche i pazienti no Covid.

Il contesto è insostenibile. La tensione è alta nei pressi dei due presidi. Molti contagiati sono stati parcheggiati all’interno del pronto soccorso mentre il Polo Covid è stracolmo, porte aperte ovunque in pronto soccorso per facilitare l’aerazione considerata l’alta è la condizione di rischio.