Incendio notturno a Contrada Petra a Rossano: distrutto un furgonato Mercedes di proprietà di un operatore di disbrigo pratiche. Sul luogo del rogo sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, cercando di contenere e domare le fiamme che avvolgevano il veicolo.

La matrice dell'incendio al momento è avvolta dal mistero, poiché non sono chiare le motivazioni che hanno portato al rovinoso evento. L'autorità competente sta conducendo un'indagine approfondita per determinare le cause dell'incendio e stabilire se vi siano elementi che possano indicare un possibile atto doloso.

L'incendio del mezzo rappresenta un grave danno sia dal punto di vista personale che professionale per il proprietario. Al momento, si attendono ulteriori informazioni da parte delle autorità investigative per gettare luce su questo episodio sconcertante nella quiete di Contrada Petra.