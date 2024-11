Auto in fiamme in Via Napoli nell’area del Rossanese. Il mezzo è riconducibile ad un uomo di origine pakistana. Si tratta di una Opel zafira parcheggiata lungo la strada nei pressi dell’abitazione del proprietario. Sul posto si sono portati gli uomini del distaccamento dei vigili del fuoco di Corigliano-Rossano e una pattuglia dei carabinieri.



Si sta lavorando sulle cause la cui attività è in corso di accertamento. Secondo quanto trapela è prevalente l’ipotesi dell’atto doloso. Gli investigatori stanno lavorando al reperimento delle prime testimonianze.