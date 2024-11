Auto in fiamme nella notte allo scalo di Corigliano, nella zona dell’ex mercato in Via Machiavelli. Il mezzo, modello Chrysler, è riconducile a un uomo di origine bulgara. Anche in questo caso si propende per la matrice dolosa.



Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano e una pattuglia dei carabinieri.



Indagini in corso al fine di rilevare tutti gli indizi utili a risalire al o ai responsabili del gesto, anche mediante l’utilizzo del sistema di videosorveglianza presente in città in alcuni punti.