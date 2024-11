Presa di mira una fiat panda parcheggiata in Via Milani, è prevalente la pista dolosa

Auto in fiamme a Corigliano nella notte. Dai primi indizi prevale la pista della matrice dolosa. L’auto interessata è una Fiat Panda parcheggiata in Via Milani, accanto vi erano altri mezzi che per l’effetto della propagazione potevano essere travolte dal fuoco.

Sul posto si sono recati i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano unitamente a un mezzo dei vigili del fuoco. Non si attenua il fenomeno in città, nonostante le recenti operazioni poste in essere dalle forze dell’ordine che hanno messo all’angolo gruppi di malviventi dediti agli atti incendiari.