Un 60enne è stato travolto da un’auto e subito dopo soccorso dal conducente del mezzo. L’incidente si è verificato a Cantinella nell’area urbana di Corigliano. Le condizioni dell’uomo sono apparse nell’immediatezza critiche, tant’è che i sanitari hanno poi optato per il trasferimento presso la divisione di traumatologia dell’Annunziata di Cosenza, dove attualmente risulta ricoverato e sott’osservazione.

Sul posto si è portata una pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica. I casi di automobilisti che investono i pedoni si stanno moltiplicando di giorno in giorno. Nelle ultime ore a Crosia si è verificato un caso analogo, mentre qualche mese fa a Corigliano Rossano una donna periva in pieno centro.