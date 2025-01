VIDEO | Un vero e proprio miracolo quello che si è verificato in via Isabella de Rosis dove la piccola è stata ritrovata in strada senza ferite evidenti. Increduli i soccorritori, ma i filmati visionati dai carabinieri confermano la caduta

Un vero e proprio miracolo, perché di questo si tratta dopo che le telecamere di sicurezza visionate dai carabinieri hanno svelato il mistero.

Una bimba di due anni, inizialmente avvistata per strada intenta a cercare la madre, è caduta invece dal secondo piano rimanendone illesa.

Questa, quindi la scoperta dei militari del gruppo territoriale dei carabinieri di Corigliano Rossano dopo aver visionato le immagini. La bimba è apparsa in buone condizioni di salute ma è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Cosenza per gli accertamenti del caso.

Momenti di apprensione, quindi, a Rossano, nelle vicinanze del sottopasso di contrada Tornice, dove la bambina è stata avvistata da alcuni passanti, in via Isabella de Rosis. La piccola, peraltro, cercava la madre. Da lì la preoccupazione ed i primi campanelli d’allarme su cosa ci sfacesse una bimba così piccola per strada, da sola.

Tra le primissime ipotesi si è subito pensato che la bimba fosse scesa in strada da sola, ma anche che potesse essere caduta da una finestra situata al secondo piano del palazzo. Nonostante la caduta di alcuni metri, la bimba non presentava ferite evidenti.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che coordinano le indagini, e la polizia municipale. Dalle immagini, quindi, risulta che la bimba sia caduta dal secondo piano. I primi elementi raccolti dagli inquirenti farebbero propendere ad una caduta accindentale. Resta comunque alta l’attenzione per accertare eventuali responsabilità e garantire la sicurezza della piccola.