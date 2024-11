Dopo la fuga i carabinieri sono riusciti ad acciuffare il giovane con precedenti alle spalle. Indagini per risalire alla seconda persona che era con lui

Contrattavano una partita di droga in una delle vie principali dell’area urbana di Corigliano, in Via Sciacca. L’atteggiamento sospetto è stato notato da una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Corigliano i cui militari nell’avvicinarsi hanno scatenano una reazione di fuga da parte dei due.

Ne è nato un inseguimento: uno è stato acciuffato, l’altro è invece riuscito a dileguarsi. Si tratta di un 19enne, originario di Castrovillari e residente a Corigliano. Il giovane aveva addosso una dose di un grammo di marijuana già pronta per la vendita e altre materiale utilizzato per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Disposta la perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti altri 4 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. Il 19enne, con precedenti alle spalle, è finito dietro le sbarre. Dovrà rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.