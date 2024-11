Black out al seggio di Schiavonea di Corigliano, salta il quadro elettrico e l’impianto di illuminazione. Per circa un’ora l'attività è stata provvisoriamente sospesa, mentre cresce il malcontento nel personale operante. Da quel che emerge la scuola sarebbe invasa da topi e scarafaggi. E non finisce qui: bagni sporchi, mentre l’esterno è circondato da erbaccia. Le sezioni interessate sono le numero 10, 27 e 40. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e i carabinieri. Si indaga anche al fine di risalire alle ragioni dello stato di abbandono. Nella stessa serata di ieri le operazioni sono riprese.