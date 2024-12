Un blitz mirato è stato condotto dai carabinieri nelle case popolari del quartiere Donnanna, sul versante rossanese. L’operazione ha portato al ritrovamento di circa 50 grammi di sostanze stupefacenti, tra marijuana e hashish. I militari del reparto territoriale, dopo alcune segnalazioni che indicavano un sospetto traffico di droga nella zona, hanno eseguito una perquisizione accurata degli appartamenti e delle aree comuni delle abitazioni popolari. L’intervento ha consentito il rinvenimento dello stupefacente, nascosto in uno degli alloggi controllati. A seguito del ritrovamento, un uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità di altri soggetti e per ricostruire la rete di distribuzione legata al materiale sequestrato.