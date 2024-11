L'uomo, in stato di ubriachezza, aveva anche danneggiato alcune auto in sosta. All'arrivo dei militari, si è rifiutato di fornire i documenti di riconoscimento

Blocca il traffico in pieno centro e poi aggredisce i carabinieri intervenuti sul posto. Finisce così in manette un uomo di 35 anni, di origini pachistane e senza fissa dimora. A trarlo in arresto i militari della compagnia di Corigliano per le ipotesi di reato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché rifiuto di fornire le proprie generalità.

I militari della Sezione Radiomobile erano stati allertati dalla locale centrale operativa sul fatto che l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, danneggiava le autovetture posteggiate per strada e bloccava il traffico nella centralissima via Nazionale.

I carabinieri hanno trovato l’uomo in stato di alterazione psicofisica, attribuibile all’assunzione di alcol. Sbraitava con le persone e si era piazzato al centro della strada, bloccando così le auto in transito. I militari hanno tentato di farlo desistere e portarlo alla calma, chiedendogli inoltre i documenti di riconoscimento, ma il 35enne si è rifiutato, prima minacciandoli e poi aggredendoli fisicamente.

Bloccato, è stato portato in caserma. Anche qui avrebbe tenuto un atteggiamento minaccioso verso i carabinieri. È stato comunque identificato perché trovato in possesso di un permesso di soggiorno e tramite le operazioni di foto-segnalamento.