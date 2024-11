È accaduto nella tarda serata di ieri in viale Sant’Angelo. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, carabinieri e polizia per sgombrare la strada e ripristinare la circolazione

Sfiorata la tragedia nella tarda serata di ieri in Viale Sant’Angelo in area urbana di Rossano dove un grosso albero di pino è caduto sul marciapiede e invaso l’intera carreggiata. Solo poco istanti prima una intera famiglia stava percorrendo quel tratto di strada, scongiurato per un mero caso il dramma. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco che hanno provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi, mentre carabinieri e polizia hanno disciplinato i flussi di traffico.

Nella stessa area sono presenti altri grandi alberi che richiederebbero puntuali interventi di manutenzione e messa in sicurezza.