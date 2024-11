Sarà riconsegnato alla Corigliano Volley il Palabrillia attivo dall’aprile del 2021 come sede hub regionale. Il sito cessa l’attività di vaccinazione. Momenti trepidanti e di alta tensione si sono vissuti in più occasioni soprattutto per la gestione caotica nei periodi di punta quando si arrivava fino alle 1000 presenze. Disagi non certo imputabili al personale interno ma ad una situazione di disordine generalizzata su scala regionale.

Tanto è stato l’impegno e la passione profusa da chi vi ha lavorato, tanto da accumulare stress e rimetterci persino la vita. Come è accaduto per il responsabile Cataldo Romeo, impegnato giorno e notte ad organizzare il servizio, per poi essere stroncato da un infarto fulminante mentre era di rientro a casa a bordo della sua auto.



Nelle ultime settimane, tuttavia, si è registrato un forte calo di vaccinazioni a tal punto da rendere effettiva la dismissione. Resteranno attive le postazioni del centro di Eccellenza (Corigliano) e della scuola media Carlo Levi (Rossano).