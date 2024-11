Il 37enne era già stato sospeso dall’Arma perché coinvolto in un altro procedimento per il quale è in corso il processo

Finisce di nuovo in carcere il carabiniere (N.T.) 37enne, già sospeso in via cautelare dall’Arma perché implicato in un altro procedimento penale (tentata estorsione e sequestro di persona) per il quale è in corso il processo davanti al tribunale di Castrovillari.

L’uomo, questa volta, dovrà rispondere di induzione alla prostituzione, sequestro di persona e violenza sessuale. Da quanto emerge, tutto sembra riportare a una questione familiare. A denunciarlo, infatti, è stata la donna da cui il militare si è separato.

La misura restrittiva nei confronti del militare, difeso dagli avvocati Nicola Filardi e Fabio Abbruzzese, si configura come “codice rosso” che prevede un inasprimento delle sanzioni, regime entrato in vigore lo scorso anno.