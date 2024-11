Presi di mira un Bmw e un furgone di due imprenditori, operanti in settori differenti, della città di Corigliano Rossano. Si indaga a 360 gradi sulle cause dei roghi. Compito affidato ai carabinieri. In entrambi i casi non è da escludere la matrice dolosa.



Si rivela preoccupante la sequela degli incendi dal 13 settembre scorso ad oggi, tra l’area urbana di Corigliano e quella di Rossano: ben quattro in mezzi dati alle fiamme. Le zone interessate: via Municipio (Corigliano), contrada San Francesco (Corigliano), via Cristoforo Colombo (Rossano), via Lao (Corigliano). Un ultimo mezzo è andato in fiamme questa notte, ma qui appare certa la tesi del corto circuito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano.