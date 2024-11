Un container di rifiuti pericolosi è parcheggiato da circa una settimana nell’area antistante l’ingresso del presidio ospedaliero “Nicola Giannettasio” di Corigliano-Rossano, area urbana di Rossano. Fatto inedito se si considera che si tratta di rifiuti speciali posizionati davanti alla sede di accesso del Polo Covid ed occupa lo spazio riservato ai dializzati e ai disabili.

La normativa, a tal riguardo, è particolarmente severa relativamente alla gestione dei rifiuti pericolosi ospedalieri. Alcuni bidoni e sacchetti si rinvengono in altri ambienti sanitari all’aperto che dovrebbero essere invece tenuti in luoghi e spazi non accessibili agli esterni e sottoposti a severo e rigido controllo in attesa del definitivo ritiro che deve avvenire in brevi periodi di tempo.