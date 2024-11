Convocato il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. La richiesta è partita nei giorni scorsi dal sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi dopo l’impennata preoccupante di atti intimidatori in città. L’ultimo grosso incendio in ordine di tempo quello di domenica scorsa, in pieno centro urbano a Rossano, nel parcheggio multipiano, ben 11 i mezzi avvolti dalle fiamme. Questi alcuni passaggi chiave contenuti nella missiva del primo cittadino rivolta al Prefetto di Cosenza Cinzia Guercio:«La forte preoccupazione che si riscontra nella comunità cittadina a causa degli eventi delittuosi che turbano la serenità sociale della Città chiamano noi istituzioni a dover dare delle risposte.

Con spirito di collaborazione e con animo preoccupato, dunque, ritengo necessario verificare sinergicamente la possibilità di adottare misure adeguate con fine di fermare e prevenire tale nefasta successione. Solo la presenza dello Stato e la collaborazione istituzionale possono ripristinare le irrinunciabili condizioni di legalità ed infondere serenità nella vita dei cittadini». Il vertice si terrà giovedì prossimo.