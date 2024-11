Colpita l’economia, già debole a causa della pandemia. Ancora un’auto in fiamme a Corigliano, in pieno centro urbano. Si tratta di una Bmw, il cui proprietario opera in vari settori dell’imprenditoria locale ed extralocale.

Si tratta di un 38enne, componente e socio di una serie di attività a Corigliano-Rossano e a Cosenza, prevalentemente nel settore della ristorazione e della movida.

L'uomo riveste anche un ruolo importante all’interno dell’associazione che gestisce il Castello ducale. L’auto, parcheggiata in via Nazionale, è andata completamente distrutta. Sul posto si sono portati i carabinieri della compagnia di Corigliano e i vigili del fuoco. Prevale l'ipotesi della matrice dolosa. Diversi i filoni d’indagine verso cui gli investigatori prestano attenzione.