L’81enne è stata trasferita con l’elisoccorso in un centro per grandi ustionati. Vigili del fuoco al lavoro per la messa in sicurezza dell’abitazione

Una violenta esplosione ha causato il ferimento di un’anziana nel centro storico di Rossano, in via San Michele.

L'incidente, avvenuto questa mattina, è stato provocato da un termocamino, il cui malfunzionamento ha scatenato un incendio e danneggiato l’abitazione.

La donna, 81 anni, ha riportato gravi ustioni ed è stata soccorsa dal personale del 118, intervenuto rapidamente con un’ambulanza. Dopo un primo trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Giannettasio, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per condurla in un centro specializzato per grandi ustionati.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Corigliano Rossano, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’edificio per evitare ulteriori conseguenze. Al momento si stanno verificando le cause che hanno provocato l’esplosione.

L’accaduto ha destato grande preoccupazione tra i residenti della zona, particolarmente colpiti dall’incidente che ha coinvolto la loro concittadina.