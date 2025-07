Il boato in contrada Zolfara a mezzanotte. La signora che solitamente vive la casa di campagna ieri sera ha deciso di rientrare qualche ora prima. Tragedia evitata per un soffio

Una tragedia evitata per un soffio. Una signora era sola, ieri sera, nella sua casa di campagna in contrada Zolfara, abitata insieme ai due figli. Intorno alle 21 ha chiuso la porta ed è andata via. Poco dopo mezzanotte, un'esplosione ha squarciato il silenzio della campagna. Un boato fortissimo, udito a chilometri di distanza, ha completamente distrutto la piccola abitazione. La casetta, di pochi metri quadri, è stata sventrata da una deflagrazione improvvisa, probabilmente legata a una perdita di gas da una bombola esterna. Al momento sono in corso accertamenti per capire l’esatta origine dell’esplosione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. I tecnici stanno lavorando per ricostruire le dinamiche e verificare la sicurezza dell’area. La casetta è andata completamente distrutta, ma per fortuna non ci sono stati feriti.

Una coincidenza ha cambiato il corso degli eventi: la donna, che spesso dormiva lì con i figli, ieri sera era indecisa se fermarsi oppure no. Alla fine ha scelto di rientrare. Una scelta che, oggi, ha il sapore di un destino salvifico. Le indagini proseguono. Si cerca di capire se si sia trattato di una rottura improvvisa, di un errore umano o di un impianto difettoso. Ma su un punto non ci sono dubbi: la tragedia è stata evitata per pochissimo.